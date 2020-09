GdS – San Siro riapre ai tifosi! 1000 presenti per Inter-Pisa di domani

Un piccolo passo per il ritorno alla normalità. L’ultima volta che l’Inter ha giocato davanti ai propri tifosi è stato il 9 febbraio per il derby di ritorno contro il Milan, vinto dai nerazzurri per 4-2 in rimonta. Sette mesi dopo San Siro riapre le porte: come riporta La Gazzetta dello Sport infatti domani pomeriggio in occasione dell’amichevole contro il Pisa alle ore 18:00 sarà data l’opportunità a 1000 tifosi per assistere dal vivo al match.

I presenti – si legge – saranno scelti direttamente dal club in rappresentanza di tutto il popolo nerazzurro e lo farà, naturalmente, rispettando tutte le misure di sicurezza sanitaria obbligatorie in questo periodo. Un piccolo passo per ritornare alla normalità, in attesa anche della prima di campionato dell’Inter contro la Fiorentina in programma sabato 26 settembre.

