È esploso il caso Samardzic. La telenovela degli ultimi giorni di mercato dell’Inter è arrivata alla puntata del colpo di scena: dopo aver sostenuto le visite mediche e rassicurato i tifosi interisti, il centrocampista serbo rischia di non arrivare in nerazzurro. Nel tardo pomeriggio di oggi è andato in scena nella sede di Viale della Liberazione in un incontro tra la dirigenza dell’Inter e una parte dell’entourage del centrocampista dell’Udinese. Il vertice si è concluso con una nuova fumata grigia che non ha portato all’accordo per la chiusura dell’operazione. Dal club, come riferiscono giornalisti esperti di mercato come Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, risulta che lo staff del calciatore avrebbe cambiato le carte in tavolo presentando all’Inter richieste più alte rispetto a quelle a cui si stava trattando in precedenza. Di Marzio parla di un “rallentamento”, per cui bisognerà continuare a trattare nelle prossime ore per arrivare ad una fumata bianca. Altre versioni, invece, ci raccontano di un accordo mai completamente raggiunto e ora pericolosamente in bilico.

La Gazzetta dello Sport aggiunge un altro, clamoroso dettaglio: l’Inter avrebbe raggiunto un accordo con la potente manager Rafaela Pimenta in rappresentanza di Samardzic che, però, ha poi lasciato la procuratrice affidandosi a suo padre che, in questo passaggio, ha presentato ai dirigenti interisti nuove richieste. Ora la palla passa anche e soprattutto al giocatore che deve far pesare la sua volontà.

Aggiornamento ore 18.53 – Secondo fonti vicine all’Inter e vicine alla trattativa interpellate da Passione Inter, la trattativa non è saltata. Ci sono ancora margini per arrivare all’intesa definitiva, con le parti che torneranno a parlarsi nelle prossime ore. Il giocatore intanto attende in hotel a Milano.