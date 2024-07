Carboni, rinnovo con l’Inter e poi Marsiglia: c’è la data delle visite

Ci siamo, a giorni è attesa l’ufficialità del prestito di Valentin Carboni al Marsiglia. Una trattativa fortemente voluta da Roberto De Zerbi che crede tantissimo nelle qualità dell’esterno classe 2005 pronto a decollare sotto la sua guida.

In merito all’operazione già definita tra le parti, Relevo ha riportato nuovi aggiornamenti: confermata la formula del prestito oneroso da circa un milione di euro per le casse dell’Inter, con diritto di riscatto a 36 milioni e contro riscatto a 40. Come anticipato nel pomeriggio dal presidente Marotta, dunque, il club nerazzurro manterrà il controllo dell’argentino.

TyC Sports ha inoltre aggiunto che Valentin Carboni farà prima tappa in Italia in questa settimana per estendere il suo contratto con l’Inter che gli garantirà un adeguamento dell’ingaggio. Nella giornata di sabato, invece, è previsto il suo arrivo a Marsiglia per svolgere le visite mediche prima della firma sul nuovo accordo con i francesi.