Boom Carboni, l’Inter ci crede: “Neutralizza il Marsiglia”

Dopo stagioni caratterizzate da cessioni di nomi eccellenti, nell’ottica di ripianare il bilancio, in questa stagione l’Inter non ha dovuto far fronte ad addii obbligati, programmando le sue uscite in modo strategico. E uno dei nomi più caldi in questo senso sembra essere quello di Valentin Carboni.

Il talento argentino è a un passo dal Marsiglia, con le visite mediche che dovrebbero svolgersi sabato, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Come sottolinea sempre il quotidiano, l’affare è pronto a chiudersi, con il classe 2005 che ha allungato di un anno, fino al 2029 il suo contratto con i nerazzurri.

Un segnale di come quello con l’Inter sia più un arrivederci che un addio. Infatti, c’è grande fiducia in lui e nell’esplosione del suo talento nella prossima stagione. Ecco perché i nerazzurri si sono lasciati “la possibilità di ‘neutralizzare’ il riscatto francese”, scrive la Rosea.

Marsiglia, che pagherà 1 milioni per il prestito potrebbe riscattare Carboni a 40 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe comunque tornare pienamente padrona del suo cartellino, pagando 4 milioni di euro. C’è fiducia nel boom dell’argentino. Ora la palla passa a Carboni.