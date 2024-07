Contatto con l’agente del difensore: “È lui il MISTER X di Ausilio”

Da diversi giorni, i nomi dei presunti difensori sulla lista dell’Inter per il colpo nel reparto arretrato si susseguono senza soluzione di continuità. La dirigenza è al lavoro, senza particolare fretta, per individuare il colpo giusto. Ausilio e Baccin potrebbe aver già individuato il colpo giusto.

Come riportato da Tuttosport, il “mister x” che intriga il direttore sportivo nerazzurro è quello di Yarek Gariosowski, classe 2005 del Valencia, con già 14 presenze all’attivo in Liga e Campione d’Europa con la Spagna U-19. Il contatto con l’agente, Sergio Barila, lo stesso di Josep Martinez, sarebbe già avvenuto a margine proprio della trattativa per il portiere.

In scadenza nel 2025, il Valencia ha per un’opzione per un rinnovo biennale. Niente sconti, dunque, sulla clausola rescissoria, compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. In ogni caso, il colpo potrebbe essere avvallato dalla stessa Oaktree, ben disposta verso gli investimenti su questi tipi di profili, con i fondi che potrebbero arrivare dalle cessioni degli esuberi.