Carboni, tra infortuni e nuovo prestito: cosa ha DECISO l’Inter per lui

Mentre l’Inter sta cercando di migliorare la sua rosa con dei nuovi innesti giovani, uno su tutti che risponde al nome di Nico Paz, c’è anche un caso all’interno della rosa nerazzurra su un talento. Si tratta del classe 2005 Valentin Carboni che sulla carta era uno dei migliori giovani del vivaio interista.

Tuttavia, dopo essere passato in prestito in estate al Marsiglia, l’argentino ha subito subito ad inizio stagione un brutto infortunio con la rottura del legamento crociato sinistro. Ora sta svolgendo una riabilitazione post-operatoria a Barcellona e intanto l’Inter delinea il suo futuro.

L’obiettivo del club milanese, come riportato questa mattina da Tuttosport, è infatti quello di riuscire a trovare una sistemazione in prestito per il 19enne argentino in vista della stagione 2025/26. Visto il grande talento che Carboni ha dimostrato di avere sia in Serie A con il Monza che con la Nazionale argentina, non dovrebbe essere complicato nonostante abbia saltato un campionato intero come questo.

L’Inter punta ancora con decisione su Valentin Carboni perché sa di avere tra le mani un gioiello importante. Ora però starà allo staff medico e alla pazienza del club nell’aspettare che recuperi la miglior forma, delineare un percorso di crescita ideale per non far sfumare un giocatore dal futuro stellare.