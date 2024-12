“Un nuovo Luis Alberto per Inzaghi”: Inter pronta al colpo di mercato

La sessione di mercato di gennaio per l’Inter non dovrebbe essere ricca di colpi in entrata o in uscita perché la società ha detto chiaramente che salvo qualche operazioni marginale non ci saranno stravolgimenti. Tuttavia, essendo ormai il 2025 alle porte, sono già in corso i lavori per la programmazione della sessione estiva di mercato.

Come sottolinea questa mattina Tuttosport, il nome che da tempo l’Inter segue con grande interesse è quello di Nico Paz. Il trequartista argentino in forza al Como è una delle migliori sorprese di questa prima metà di campionato e ha impressionato tutti con le sue grandi doti.

Gli osservatori nerazzurri hanno dato l’ok per l’operazione dopo aver visionato a lungo il talento argentino, per lui si può immaginare un futuro ruolo “alla Luis Alberto” nella Lazio proprio di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro apprezza molto la tecnica del classe 2004 e anche la sua enorme duttilità motivo per cui l’Inter vorrebbe tentare un affondo.

Per cercare di portare a termine questa operazione, si è messo in moto con gli agenti e con la famiglia anche il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti. Va però trovata una quadra anche con il Real Madrid, club che detiene un diritto di recompra del cartellino di Nico Paz dal Como.