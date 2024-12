Zielinski: “Scudetto o Champions? C’è una preferenza. Sogno un gol nel derby”

Tra le pagine del Quotidiano Sportivo di oggi è presente anche un’intervista a Piotr Zielinski. Il centrocampista ex Napoli racconta le sue sensazioni sulla nuova avventura che sta vivendo con la maglia dell’Inter e la grande concorrenza che c’è: “Essere in una squadra con gente come Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan è un piacere. Alla fine gioco comunque. Abbiamo talmente tante partite, so che sarò soddisfatto delle presenze a fine stagione”.

Viene poi posta al numero 7 nerazzurro la consueta domanda su cosa preferirebbe a fine stagione tra uno Scudetto e una finale da giocare in Champions League: “La finale, sperando di vincerla. Ma di certo non metto da parte lo Scudetto. Se possiamo vincere entrambi? Abbiamo una squadra fortissima, perché no? Noi cercheremo di andare fino in fondo in ogni competizione”.

Il centrocampista dell’Inter racconta poi il suo rapporto con Inzaghi e la sua partita da ex che giocherà a Napoli: “Inzaghi è il nostro allenatore e ha ottimi rapporti con tutti. Scherza ma a tratti è anche duro, sa spiegare ed è molto preparato. È un piacere lavorare con lui. Napoli-Inter? Sarà diverso, ci saranno tanti miei amici allo stadio. Spero di vincere, ma per il resto auguro loro tutto il meglio”.

Zielinski infine svela quali siano i suoi desideri per il 2025: “Vorrei vincere tanti trofei con l’Inter, mi auguro un anno pieno di soddisfazioni, gloria e gol. Uno di questi magari nel derby di ritorno. Però se arriva già in Supercoppa sono felice lo stesso”.

Infine il polacco svela un aneddoto sulla sua rabbia nell’ultima stagione a Napoli quando il patron Aurelio De Laurentiis lo lasciò fuori dalla lista UEFA a causa del mancato rinnovo: “C’era la sfida contro il Barcellona di Lewandowski per gli ottavi, un ‘derby’ attesissimo in Polonia. Accettai quella decisione, anche se ero molto arrabbiato, ma a De Laurentiis non piacciono certe cose…”