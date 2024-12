De Vrij, RIVELAZIONE sul contratto: ecco cosa serve per rinnovare

L’edizione odierna de Il Giornale presenta tra le sue pagine anche un’intervista a Stefan De Vrij. Il difensore dell’Inter ha parlato degli obiettivi che vuole raggiungere quest’anno con la sua squadra e di come sia la sua situazione contrattuale.

Il centrale olandese sta vivendo un ottimo momento di forma e rivela il suo segreto: “Investo tanto per stare bene. Dicono che dopo i 30 sia più difficile, però io fisicamente sto molto bene. Alla Lazio ho passato anni bellissimi e ho magnifici ricordi: ho rispetto del club, ma ora cerco di fare del meglio per questi colori. I fischi dei tifosi laziali sono sempre stati così, li accetto ma mi concentro sulle cose da fare“.

Dopo le sue recenti prestazioni molto positive, tanti tifosi interisti hanno chiesto alla società il prolungamento di contratto per De Vrij vista la scadenza a fine stagione ma lui rende noto che c’è un opzione per il rinnovo in mano al club: “È l’Inter che deve decidere, c’è l’opzione per un altro anno. Io sono qui sono molto felice. Amo quello che faccio. Siamo fortunati. Poi l’ambiente e i tifosi ti aiutano a restare ambiziosi”.

Infine il numero 6 nerazzurro mette i puntini con chiarezza su quali siano i suoi obiettivi di squadra: “Abbiamo una rosa e un’intesa che ci fa credere di poter fare bene in ogni competizione. L’obiettivo è andare in fondo a tutto, possiamo battere chiunque. Ovviamente non sarà facile, ma abbiamo questa convinzione. E nel frattempo guardiamo partita per partita. La nuova formula della Champions League è interessante, dopo sei gare non abbiamo ancora la certezza di essere qualificati e ci servono altri risultati importanti”.