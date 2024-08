CASO Correa: RIFIUTA il trasferimento: “C’è un problema”

Joaquin Correa è tornato all’Inter quest’estate dopo una pessima esperienza in prestito al Marsiglia, ma il suo destino è quello di lasciare di nuovo Appiano Gentile, questa volta in via definitiva. Almeno in teoria. Ad oggi, infatti, non sembra esserci stata nessuna trattativa concreta per il suo trasferimento.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, lo stesso giocatore avrebbe rifiutato gli approcci di squadre come Besiktas e AEK Atene, desideroso di rimanere in un campionato di alto livello. Correa, pertanto, sta diventando un vero e proprio caso: la causa è il suo ingaggio da 4 milioni di euro, decisamente molto alto per tante papabili pretendenti.