Chelsea-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi mischia le carte

Ultima amichevole del precampionato dell’Inter poi si tornerà a fare sul serio, con l’esordio in Serie A contro il Genoa. A Stamford Bridge, la squadra di Inzaghi affronterà il Chelsea in una gara di alto livello, alla quale però non parteciperanno diversi nerazzurri.

Oltre agli infortunati (De Vrij, Zielinski, Taremi e Arnautovic), rimangono a casa anche Calhanoglu e Lautaro Martinez; entrambi per motivi precauzionali: il primo per un affaticamento, che però non preoccupa, il capitano per allenarsi e cercare la forma migliore in vista della prima giornata di Serie A.

Al loro posto ci saranno Asllani e Correa, mentre torna titolare Mkhitaryan. In difesa ci saranno Bisseck e Carlos Augusto ai fianchi di Acerbi. Davanti Inzaghi si aspetta risposte importanti da Thuram.

Di seguito le formazioni ufficiali di Chelsea-Inter