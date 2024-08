Chelsea-Inter 1-1: LAMPI di vero Thuram, beffa allo scadere

L’Inter torna in campo per l‘ultima amichevole del suo precampionato. A Stamford Bridge, la squadra di Inzaghi affronta il Chelsea in una gara di respiro internazionale, che rappresenta l’ultima tappa prima dell’esordio in Serie A con il Genoa.

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGLIGHTS DI CHELSEA-INTER 1-1

IL TABELLINO DI CHELSEA-INTER 1-1

Reti: 26′ Thuram (I), 90′ Ugochukwu (C)

LA CRONACA DI CHELSEA-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90′ | Triplice fischio, Chelsea-Inter si chiude in parità!

90′ | Gol del Chelsea, pareggia Ugochukwu. Dopo una respinta della difesa nerazzurra, il centrocampista calcia di prima intenzione: Sommer tocca ma non riesce a salvare.

84′ | Spazio anche per Topalovic al posto di Barella.

81′ | Berenbruch prende il posto di Mkhitaryan a centrocampo.

80′ | Sterling trova Palmer dentro l’area di rigore, ma l’inglese impatta col destro e non inquadra la porta.

76′ | Correa sostituito da Quieto.

72′ | Fontanarosa in campo al posto di Bisseck.

70′ | Il gioco riprende per gli ultimi venti minuti di gara.

67′ | Cooling break: le due formazioni rifiatano per qualche minuto.

60′ | Ancora cambi per l’Inter: dentro Pavard, Dumfries e Salcedo, fuori Acerbi, Darmian e Thuram.

58′ | Primo cambio per l’Inter: Frattesi al posto di Asllani.

57′ | Dormita generale della difesa nerazzurra che si dimentica di Colwill. La conclusione del difensore è potente ma si scaglia sul palo.

55′ | Sommer strepitoso in tuffo, cancella la prodezza in rovesciata di Nkunku destinata all’angolino e spedisce in corner.

52′ | Intervento sensazionale di Sanchez sulla botta fortissima con il mancino di Dimarco, pallone deviato in corner!

46′ | Inizia il secondo tempo senza cambi per i nerazzurri!

2° TEMPO

45′ | Si chiude il primo tempo con l’Inter in vantaggio!

37′ | Sommer provvidenziale, salva l’Inter con un tuffo felino sulla deviazione ravvicinata di Guiu al tiro di Cucurella!

34′ | Malo Gusto prova la conclusione rasoterra dalla distanza, ma Sommer blocca in presa bassa senza grandi problemi.

33′ | Grande occasione per Dimarco! Splendido cross di Barella dalla trequarti, ma l’esterno non riesce a sorprendere con un pallonetto di testa Robert Sanchez.

26′ | MARCUUUUSSSS THURAAAAAM, BOLIDE VINCENTE! Grande azione dell’Inter innescata dalla sgroppata di Bisseck. Poi Correa serve Thuram in profondità e il francese insacca sotto l’incrocio dei pali con il sinistro!

25′ | Pausa finita, riprende il gioco!

23′ | Cooling break: piccola pausa per le due squadre che si dissetano a bordocampo.

20′ | Ritmi bassi nel primo tempo di Stamford Bridge. È il Chelsea a fare la partita, mentre l’Inter si limita a difendere e non concedere spazi.

9′ | Guiu spaventa l’Inter, la sua conclusione ravvicinata impensierisce Sommer dopo una deviazione della difesa nerazzurra.

1′ | Fischia l’arbitro Sam Barrot, inizia Chelsea-Inter!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CHELSEA-INTER

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 16 Frattesi, 24 Salcedo, 28 Pavard, 47 Fontanarosa, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 57 Quieto, 59 Topalovic, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

CHELSEA (4-2-3-1): 1 Sanchez; 27 Gusto, 29 Fofana, 6 Colwill, 3 Cucurella; 8 Fernandez, 45 Lavia; 11 Madueke, 22 Dewsbury-Hall, 10 Mudryk; 38 Guiu.

A disposizione: 12 Jorgensen, 13 Bettinelli, 2 Disasi, 4 Adarabioyo, 5 Badiashile, 7 Sterling, 15 Jackson, 16 Ugochukwu, 17 Chukwuemeka, 18 Nkunku, 20 Palmer, 21 Chilwell, 25 Caicedo, 40 Veiga. Allenatore: Enzo Maresca.

Arbitro: Sam Barrott

Assistenti: Darren Cann, Akil Howso

Quarto ufficiale: Lida Junpei