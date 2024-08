HIGHLIGHTS Chelsea-Inter 1-1: bolide di Thuram, Sommer para (quasi) tutto

Si è chiusa con un pareggio l’ultima amichevole disputata dall’Inter contro il Chelsea in questo pre-campionato. A meno di una settimana dall’esordio in campionato in programma sabato 17 agosto contro il Genoa, un test assolutamente positivo per la squadra di Simone Inzaghi trascinata dalla splendida rete di Marcus Thuram prima del pareggio di Ugochukwu allo scadere.

Ecco gli highlights di Chelsea-Inter: il bolide con cui Thuram ha sbloccato la gara di Stamford Bridge e il pari in extremis dopo le super parate di Sommer: