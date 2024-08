Chelsea-Inter, Bastoni rimane in panchina: ECCO il motivo

Escluso a sorpresa dalla formazione titolare dell’amichevole giocata questo pomeriggio dall’Inter in casa del Chelsea, Alessandro Bastoni è rimasto a guardare i compagni dalla panchina di Stamford Bridge per tutta la durata dell’incontro che si è chiuso in parità con i gol di Thuram e Ugochukwu.

Dietro l’assenza del difensore centrale in campo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, vi sarebbe un leggero affaticamento muscolare. Una scelta precauzionale, dunque, quella adottata da Simone Inzaghi che non ha alcuna intenzione di correre altri rischi dopo i numerosi infortuni accusati in questo pre-campionato.

Affaticamento che nei giorni scorsi aveva riportato anche Hakan Calhanoglu: per questa ragione il centrocampista turco non è partito per Londra insieme alla squadra, così da averlo completamente a disposizione per il match di sabato contro il Genoa.