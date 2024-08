Inzaghi vuole un NUOVO Thuram: c’è la mossa tattica

Nell’ultima sfida contro l’Al Ittihad è parso tra i giocatori più in difficoltà dal punto di vista atletico, ma l’Inter si affida tantissimo anche in questa stagione alle prestazioni di Marcus Thuram. E Inzaghi starebbe studiando un modo per renderlo ancora più decisivo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico nerazzurro starebbe valutando alcune novità tattiche per rendere meno prevedibile la sua squadra. Tra queste ci sarebbero delle novità proprio sul ruolo di Thuram.

L’obiettivo sarebbe quello di avvicinare ancora di più l’attaccante francese alla porta, permettendogli di trovarsi con costanza e maggiore frequenza in area di rigore, in fase di finalizzazione della manovra nerazzurra.