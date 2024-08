BOMBA dalla Spagna: “L’Inter paga la clausola”. Ma il colpo SALTA

Arrivano novità importanti di mercato dalla Spagna per quanto riguarda l’Inter. A riportarle è il quotidiano spagnolo MARCA, che ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa per il passaggio in nerazzurro di Yarek Gasiorowski, principale obiettivo per la difesa.

Come scrive il giornale spagnolo, infatti, l’Inter sarebbe stata disposta a pagare subito la clausola da 20 milioni di euro per il classe 2005 del Valencia. Tuttavia, l’operazione sarebbe saltata proprio a causa del club iberico.

Il Valencia, infatti, avrebbe tempestivamente rinnovato il contratto di Gasiorowski. Un prolungamento che ha portato anche al cambiamento della cifra della clausola rescissoria: 45 milioni di euro. Un nuovo prezzo sensibilmente più alto e quasi proibitivo per le casse nerazzurre.