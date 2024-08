Infermeria Inter: quando rientrano tutti gli infortunati

Manca meno di una settimana alla prima di Serie A dell’Inter, chiamata subito a una sfida delicata, a Marassi contro il Genoa. Inzaghi vuole partire al meglio nel mese di agosto, provando subito a fare bottino pieno nelle prime 3 gare dei nerazzurri. E per farlo, spera di poter contrare anche sul rientro degli indisponibili.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’affaticamento di Calhanoglu non preoccupa e con il Genoa dovrebbe esserci. Così come viaggia spedito verso la convocazione Taremi, pronto a rientrare in gruppo la prossima settimana e a essere il cambio di Lautaro Martinez, alla ricerca della condizione migliore.

Diversa, invece, la situazione di Arnautovic e Zielinski, con entrambi che proveranno a esserci per la seconda giornata, l’esordio a San Siro contro il Lecce. Punta, invece, alla sfida con l’Atalanta nel turno successivo De Vrij, che ha iniziato da poco il percorso di recupero.