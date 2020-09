Casting quarta punta: si pensa sempre a Dzeko per il vice-Lukaku, ma attenzione a Salcedo

Edin Dzeko rimane fisso nei pensieri dell’Inter. Per il ruolo di vice-Lukaku, impegnato questa sera nella gara di Nations League contro l’Islanda, i nerazzurri non distolgono l’attenzione dal bosniaco. Il capitano della Roma sta vivendo un periodo di incomprensioni con il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ma è stato rivestito di responsabilità dal Guido Fienga, CEO del club giallorosso: “Fin quando lo vorrà rimarrà il capitano di questa squadra”.

Con Dzeko che si (ri)avvicina sempre di più alla permanenza, il club nerazzurro si guarda comunque attorno. Ed ecco allora che, riporta Tuttosport, il mirino si sposta sulle occasioni che potrebbero arrivare a fine mercato (che si chiuderà il 5 ottobre). Da non scartare poi l’ipotesi di Salcedo, per il quale non è stato trovato l’accordo con il Verona. Sarà proprio il classe 2001 la quarta punta?

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<