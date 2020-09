L’agente di Denayer rivela: “Ebbi contatti con l’Inter. Per un difensore la Serie A è il massimo”

Fra gli obiettivi di mercato del Napoli c’è il calciatore del Lione Jason Denayer, che gli appassionati italiani hanno imparato a conoscere nelle due sfide di Champions League giocate contro la Juventus. In passato, però, il difensore è stato cercato anche dall’Inter: a rivelarlo è stato il suo stesso agente in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Rivela Jesse De Preters: “Quando aveva 19 anni ed era agli inizi, aveva esordito da poco con la nazionale belga, ebbi contatti con l’Inter, che si mostrò interessata al ragazzo. Anche il Milan, due anni più tardi, si fece avanti. Quindi non è la prima volta che un club italiano prende informazioni su Jason. Lui è un grande ammiratore della Serie A, perché l’Italia è l’università della difesa: se puoi difendere in Italia, puoi difendere ovunque. Dunque, per un difensore centrale sarebbe strano non essere interessato ad un trasferimento al Napoli”.

