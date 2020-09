L’Inter ha dato sui social il suo benvenuto ad Achraf Hakimi, che in queste ore sta vivendo le sue prime giornate come nuovo calciatore nerazzurro. L’account ufficiale del club ha pubblicato una foto in cui accoglie l’esterno prelevato dal Borussia Dortmund, annunciando che quest’ultimo risponderà domani alle domande poste dai tifosi.

Ecco il post:

