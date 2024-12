Castro insieme a Nico Paz: l’Inter studia il doppio colpo

Come abbiamo già riportato nelle ultime settimane, quello di gennaio non sarà certo un mercato scoppiettante in casa Inter. Il club nerazzurro non ha in programma grandi interventi in entrata, a meno che non si muova qualcosa di inatteso in uscita.

Sono già partite le prime manovre, invece, in vista della prossima estate, quando il club nerazzurro darà ufficialmente il via al processo di ringiovanimento della rosa. Un’operazione che potrebbe coinvolgere innanzitutto due tra i migliori giovani talenti di questa Serie A: Nico Paz e Santiago Castro.

Il primo, di proprietà del Como, viene considerato come il perfetto erede di Mkhitaryan: un trequartista di qualità arretrato a mezzala per aggiungere fantasia al centrocampo nerazzurro. L’attaccante, come riportato da Tuttosport, verrebbe fatto crescere alle spalle di Lautaro Martinez per affinare ulteriormente le grandi dote offensive in parte già mostrate a Bologna.

Due calciatori non solo per il futuro, ma pronti anche per il presente considerate le rispettive prestazioni in questa Serie A. In attesa di riabbracciare altri due talenti enormi cresciuti tra le proprie giovanili come Valentin Carboni e Pio Esposito, ai quali presumibilmente verrà concessa un’ulteriore esperienza in prestito, l’Inter avrebbe deciso di ‘consolarsi’ con i due argentini che stanno incantando nel nostro campionato.