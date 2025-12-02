CdS: “Cessione Frattesi concreta, stavolta inevitabile”

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter è tornato in discussione. Il centrocampista nerazzurro, che già con Simone Inzaghi lamentava uno scarso minutaggio, fatica a trovare continuità anche sotto la guida di Cristian Chivu. Giunti a questo punto, un addio nelle prossime finestre di mercato appare sempre più concreto.

Come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’ex Sassuolo aveva cominciato la stagione con aspettative diverse. Il recupero dall’intervento all’inguine aveva rallentato la sua preparazione, ma nei primi confronti con Chivu era emersa una prospettiva concreta di maggiore utilizzo. Proprio quelle rassicurazioni avevano convinto Frattesi a restare, rinunciando all’idea di lasciare Milano.

Come ribadito dal quotidiano, “alla riprova dei fatti, invece, nulla è cambiato, anzi. Appena 390’ in campo in 12 presenze, solo 3 delle quali da titolare. Al mercato di gennaio manca ormai un mese. E una serie di riflessioni saranno inevitabili. Anche la scorsa stagione il centrocampista romano aveva accarezzato l’addio a metà anno. Stavolta potrebbe davvero concretizzarsi”.