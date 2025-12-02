Nuovo colpo alla Sucic per l’Inter: “Interesse forte”

Nelle scorse ore è stato accostato un nuovo profilo al mercato dell‘Inter, quello del giovanissimo difensore di nazionalità croata Branimir Mlacic. Secondo quanto rimbalzato all’estero, il club nerazzurro starebbe seguendo da vicino il giovane talento classe 2007 di proprietà dell’Hajduk Spalato. Un’indiscrezione confermata anche da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano che fa pensare ad un nuovo possibile colpo alla Sucic.

Queste le parole del giornalista: “Ha 18 anni, difensore centrale, è in scadenza nel 2029. Parliamo di Mlacic, in Croazia si è parlato di un interessamento dell’Inter nei suoi confronti e noi possiamo confermarvi che il club lo sta seguendo e ne stima molto le doti fisiche e tecniche. Occhio perché è un profilo che l’Inter sta monitorando con grande interesse e lo teniamo in considerazione assolutamente”.