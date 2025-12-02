Scelto l’erede di Dumfries: “Dirigenti Inter impressionati”

Nonostante le secche smentite di Piero Ausilio in vista del mercato di gennaio, l’Inter sta in realtà esaminando una serie di possibili candidati per la corsia di destra. Le prestazioni di Luis Henrique non hanno sino a questo momento convinto sia Cristian Chivu che la dirigenza nerazzurra ed impongono delle attente riflessioni in vista del calciomercato di gennaio.

A tal proposito, un nuovo nome accostato all’Inter è quello di Marco Palestra. L’esterno destro dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A e non solo. Nelle ultime settimane anche il club nerazzurro, come scritto dal Corriere dello Sport, ha iniziato a seguirlo con interesse.

Queste le ultime secondo il quotidiano romano: “I dirigenti dell’Inter sono rimasti impressionati dai numeri del classe 2005 e, ancora di più, dalla sua personalità: anche contro la Juventus è stato padrone della corsia di appartenenza, mostrando tutte le sue qualità come dribbling, corsa e una sicurezza tale da mettere in crisi Kostic”.

A fine stagione il ragazzo rientrerà all‘Atalanta, che si ritroverà un patrimonio importante. Se nel 2023 non erano bastati 15 milioni per convincere la Dea a cederlo, ora la valutazione è salita ad almeno 40 milioni. Il giovane difensore vanta da anni estimatori anche all’estero, soprattutto in Premier League: diversi osservatori, tra cui quelli di Tiago Pinto al Bournemouth, lo hanno seguito sia in casa che in trasferta, anche con la maglia della Nazionale Under 21.