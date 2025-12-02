Inter stregata da Touré: operazione low cost col Pisa

Domenica pomeriggio a Pisa l’Inter ha potuto valutare da vicino le qualità di Idrissa Touré. L’esterno destro di nazionalità tedesca aveva già colpito favorevolmente gli osservatori nerazzurri, che dopo la partita della scorsa domenica hanno confermato il giudizio positivo sul giocatore. Il club di Viale della Liberazione, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe pronto a muoversi concretamente per portarlo a Milano.

A osservarlo dalla panchina c’era Cristian Chivu che durante la gara all’Arena Garibaldi ha dovuto studiare diverse soluzioni tattiche per contenere le accelerazioni del tedesco sulla corsia laterale. Dalla tribuna Piero Ausilio seguiva con attenzione, dopo aver ricevuto relazioni decisamente positive dai propri scout. Il profilo è entrato nel mirino nerazzurro da alcune settimane visto che la società cerca un’alternativa a Denzel Dumfries. Le prestazioni di Luis Henrique continuano a deludere: anche contro la squadra di Gilardino il brasiliano ha offerto una prova insufficiente, l’ennesima di una stagione che rischia di catalogarlo come un acquisto sbagliato.

Per questa ragione, “a gennaio, la dirigenza interista potrebbe intervenire in entrata per consegnare a Chivu uno specialista di fascia. Possibilmente low cost”. Ad agevolare l’operazione tra Inter e Pisa è il contratto di Touré in scadenza nel 2027: “L’Inter sembra stuzzicata dall’ex Juve (Touré ha militato per 2 stagioni nella Next Gen tra il 2018 e il 2020) per consegnare a Chivu una soluzione in più sulla fascia”.