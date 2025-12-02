Nuovo affare alla Pio Esposito: Chivu vuole il suo pupillo

Come già accaduto negli ultimi anni, l’Inter non ha perso del tutto di vista alcuni dei migliori talenti venuti fuori dal proprio settore giovanile che oggi militano altrove. Tra questi, c’è un calciatore che Cristian Chivu conosce bene dopo averlo allenato nella formazione Primavera e che si sta mettendo in luce quasi a sorpresa nel campionato di Serie A.

Stiamo parlando di Ebenezer Akinsanmiro giovane mediano che la scorsa estate l’Inter ha ceduto in prestito al Pisa con diritto di riscatto fissato sui 6 milioni di euro. Il calciatore, attualmente fuori per infortunio alla spalla, è divenuto sin dalle prime battute di questa stagione un punto fisso nell’organico di Alberto Gilardino.

Stando a quanto riportato da Tuttosport questa mattina, l’Inter sta seguendo con gli sviluppi del classe 2004 e non esclude che possa riprenderlo a fine stagione esercitando eventualmente il contro-riscatto che si è riservata al momento del prestito. Le quotazioni di un ritorno di Akinsanmiro ad Appiano sono sempre più in ascesa, soprattutto per via del fortissimo apprezzamento di Chivu nei suoi confronti.