Rebus Bonny per Inter-Venezia: la scelta di Chivu

Dopo aver saltato per influenza l’ultima sfida di campionato contro il Pisa, Ange-Yoan Bonny rimane a forte rischio anche in vista dell’impegno di domani sera in Coppa Italia. Contro il Venezia, infatti, l’Inter si gioca l’accesso diretto in gara singola ai quarti di finale nell’incontro in programma a San Siro con fischio d’inizio alle 21.00.

L’idea iniziale di Cristian Chivu era quella di far rifiatare la coppia di titolari composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, concedendo spazio dall’inizio allo stesso Bonny al fianco di Pio Esposito. Come riferito da Sky Sport, però, il francese non si è ancora allenato con la squadra. Nonostante l’influenza sia ormai alle spalle, l’attaccante non è ancora al top della condizione.

Chivu aspetterà la giornata di domani prima di prendere una scelta definitiva sull’attaccante e capire se sarà a disposizione quantomeno per la panchina. Sembra a questo punto da escludere, invece, la possibilità di un posto da titolare per l’ex Parma. In tal caso, uno tra Diouf e Frattesi potrebbe essere avanzato alle spalle di Pio Esposito.