Josep Martinez torna titolare: come sta dopo l’incidente

Ad oltre un mese di distanza dal tragico incidente che lo ha visto coinvolto, nel quale un anziano ha perso la vita, Josep Martinez è pronto per riprendersi un posto da titolare. Il periodo più buio, come scritto da La Gazzetta dello Sport, sembra essere finalmente superato, dopo aver però dovuto sopportare tanta paura, notti insonni e pensieri ricorrenti su quanto avvenuto.

Domani, in occasione del match tra Inter-Venezia valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Martinez tornerà tra i pali dal primo minuto. Lo spagnolo ha lavorato nelle ultime settimane a stretto contatto con un team di psicologi messi a disposizione dall’Inter. Il club, sin dal primo istante, ha mostrato la propria vicinanza ed ha fornito al ragazzo tutti gli strumenti per superare questo momento. Non solo l’affetto arrivato dal club, perché tutta la squadra si è immediatamente compattata intorno al proprio compagno.

Uno shock che non può dirsi del tutto superato, ma che dovrebbe consentirgli di tornare in campo per una gara ufficiale. Del resto, era stato lo stesso Martinez ad insistere per tornare ad allenarsi a pochi giorni dall’incidente: il lavoro sul campo gli ha dato sicuramente una grande mano per cercare di abbandonare quei pensieri che lo hanno a lungo tormentato e che difficilmente se ne andranno del tutto via dalla sua testa.