Chivu si affida al turnover: Inter inedita contro il Venezia

Al termine di una serie di partite impegnative, l’Inter domani sera si ritroverà in calendario un impegno sulla carta più agevole. A San Siro, infatti, arriva il Venezia per gli ottavi di finale di Coppa Italia: Chivu, per questa ragione, sembra essere finalmente pronto ad aprire ad un ampio turnover in campo.

Secondo quanto riporta Il Giorno, per il tecnico nerazzurro questa partita rappresenta il banco di prova ideale per ruotare quasi completamente la formazione. L’allenatore sta sfruttando queste settimane per esplorare l’intera rosa, cercando risposte tecniche e mentali in vista della seconda parte di stagione (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-VENEZIA).

Rispetto al passato, l’Inter oggi può contare su quattro attaccanti veri. Lautaro, galvanizzato dalla doppietta contro il Pisa che lo ha portato in vetta alla classifica marcatori, rimane il riferimento assoluto. Insieme a lui anche Thuram, mentre Pio Esposito e Bonny hanno dimostrato di saper incidere sia dall’inizio che a gara in corso.

La sfida di domani sera, con fischio d’inizio alle 21.00, diventa così più di una semplice parentesi infrasettimanale. Per Chivu sarà l’occasione per valutare le alternative a disposizione e tenere aperta ogni strada verso lo sprint finale della stagione.