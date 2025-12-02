Lautaro divide l’Inter, Adani: “non tutti impazziscono per lui, ma…”
L'ex difensore difende il capitano nerazzurro
Lautaro Martinez ha risposto alle critiche siglando una doppietta contro il Pisa nella tredicesima giornata di Serie A. Nonostante questo il capitano nerazzurro continua a dividere i tifosi dell’Inter.
A confermarlo è Lele Adani, che durante l’ultima puntata di ‘Viva El Fútbol’ ha affrontato il tema del rapporto tra l’attaccante e la tifoseria.
“Non tutti gli interisti impazziscono per Lautaro, anche se i cori più appassionati sono per lui a San Siro. In molti gli riconoscono il modo di giocare, il rendimento, poi è una cosa legittima che non tutti siano così innamorati di lui“.
Lautaro viene spesso criticato per alcune prestazioni nelle partite di cartello. Adani a tal proposito ha aggiunto: “Io ho visto Lautaro segnare al Barcellona in Champions League praticamente dopo essersi stirato una settimana prima, con due cog****. Io riporto quello che sento: alcuni dicono che non ha segnato nel derby e Madrid, che è facile fare gol al Pisa. Lautaro è il ‘mio’ centravanti, in Qatar io l’ho adorato e lì ha perso il posto per Julian Alvarez. L’atteggiamento che ha è sempre spettacolare. Non dimenticherei che Lautaro fa parte dell’attacco della squadra più forte del mondo attualmente, che ha vinto due Copa America e un Mondiale. Ha giocato al fianco di Messi, Di Maria…”.