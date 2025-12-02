Lautaro Martinez ha risposto alle critiche siglando una doppietta contro il Pisa nella tredicesima giornata di Serie A. Nonostante questo il capitano nerazzurro continua a dividere i tifosi dell’Inter.

A confermarlo è Lele Adani, che durante l’ultima puntata di ‘Viva El Fútbol’ ha affrontato il tema del rapporto tra l’attaccante e la tifoseria.

“Non tutti gli interisti impazziscono per Lautaro, anche se i cori più appassionati sono per lui a San Siro. In molti gli riconoscono il modo di giocare, il rendimento, poi è una cosa legittima che non tutti siano così innamorati di lui“.

Lautaro viene spesso criticato per alcune prestazioni nelle partite di cartello. Adani a tal proposito ha aggiunto: “Io ho visto Lautaro segnare al Barcellona in Champions League praticamente dopo essersi stirato una settimana prima, con due cog****. Io riporto quello che sento: alcuni dicono che non ha segnato nel derby e Madrid, che è facile fare gol al Pisa. Lautaro è il ‘mio’ centravanti, in Qatar io l’ho adorato e lì ha perso il posto per Julian Alvarez. L’atteggiamento che ha è sempre spettacolare. Non dimenticherei che Lautaro fa parte dell’attacco della squadra più forte del mondo attualmente, che ha vinto due Copa America e un Mondiale. Ha giocato al fianco di Messi, Di Maria…”.