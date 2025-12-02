Inter-Venezia, i convocati di Stroppa per il match a San Siro: 2 assenze

Il Venezia ha reso nota la lista dei convocati per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Sfida in programma domani sera alle 21:00 allo stadio Meazza di Milano. Il tecnico Giovanni Stroppa ha selezionato 23 giocatori per l’impegno:

Tra i portieri figurano Matteo Grandi, Stefano Minelli e l’ex Inter Filip Stankovic. Il pacchetto difensivo comprende Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Michael Svoboda e Michael Venturi.

A centrocampo sono stati convocati Bjarki Bjarkason, Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella e Kike Perez. Nel reparto offensivo spazio ad Andrea Adorante, Antonio Casas, Saad El Haddad e Daniel Fila.



Assenti John Yeboah e Marin Sverko.



