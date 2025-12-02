Inter-Venezia, i convocati di Stroppa per il match a San Siro: 2 assenze

Inter-Venezia, i convocati di Stroppa per il match a San Siro: 2 assenzeLa lista di Stroppa per gli ottavi
Il Venezia ha reso nota la lista dei convocati per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Sfida in programma domani sera alle 21:00 allo stadio Meazza di Milano. Il tecnico Giovanni Stroppa ha selezionato 23 giocatori per l’impegno:
Tra i portieri figurano Matteo Grandi, Stefano Minelli e l’ex Inter Filip Stankovic. Il pacchetto difensivo comprende Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Michael Svoboda e Michael Venturi.
A centrocampo sono stati convocati Bjarki Bjarkason, Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella e Kike Perez. Nel reparto offensivo spazio ad Andrea Adorante, Antonio Casas, Saad El Haddad e Daniel Fila.
Assenti John Yeboah e Marin Sverko.