Inter U23, sorpresa in Serie C: la squadra di Vecchi macina punti e fiducia

La sedicesima giornata del girone A di Serie C si chiude con un quadro che conferma la forza del Vicenza, ma mette in risalto anche la crescita dell’Inter U23, sempre più presenza solida nella parte alta della classifica. La squadra nerazzurra, pur non scendendo in campo per via del recupero ancora da disputare contro la Dolomiti Bellunesi, rimane stabilmente al sesto posto con 26 punti, frutto di un percorso sorprendente per una formazione così giovane e alla sua prima esperienza nella categoria.

In vetta il Vicenza continua la sua cavalcata: l’1-0 rifilato al Lecco nello scontro diretto spalanca ai biancorossi un vantaggio di ben dodici lunghezze sulle inseguitrici, ormai costrette a inseguire da lontanissimo. Dietro, Union Brescia e Cittadella si dividono la posta con un 1-1 che non modifica sostanzialmente i loro equilibri, mentre l’Alcione supera il Trento e si prende un prezioso quinto posto.

Nella zona bassa respira la Triestina, che batte la Pro Patria e prova a riemergere dopo il pesante -8 iniziale causato dalla penalizzazione.

La classifica aggiornata vede dunque: Vicenza 42; Union Brescia e Lecco 30; Cittadella 28; Alcione 27; Inter U23 26; Pro Vercelli 23; Trento, Renate e Giana Erminio 20; Novara 19; Lumezzane, Arzignano e Albinoleffe 17; Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi 15; Pergolettese 14; Virtus Verona 13; Pro Patria 12; Triestina -5.



Un piazzamento che, al netto della gara da recuperare, certifica quanto l’Inter U23 stia interpretando il campionato con maturità sorprendente. Se il trend resterà questo, la squadra di Vecchi può diventare una delle rivelazioni più luminose dell’intera stagione.