Potrebbe essere la serata di Matteo Cocchi. L’esterno dell’Under-23, secondo quanto riporta la Gazzetta, è un “figliolo” di Chivu: il tecnico romeno lo ha tenuto a battesimo proprio nelle giovanili. Stasera l’opportunità potrebbe arrivare sulla fascia sinistra, per permettere a Bastoni e Dimarco di riposare, con Carlos Augusto schierato come braccetto al fianco di De Vrij .

Si prospetta una serata di esperimenti: tra i pali tornerà Martinez, mentre Luis Henrique dovrebbe essere confermato sulla fascia destra. A centrocampo è prevista una mediana completamente rinnovata con Zielinski, Frattesi e uno tra Diouf e Sucic. Bonny sarà convocato.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Cocchi; Esposito, Thuram.