Ausilio al Gran Galà Aic ha dichiarato: “Stiamo bene così“. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, qualcosa potrebbe muoversi nel mercato di gennaio. La situazione da tenere d’occhio è quella di Frattesi, difficilmente soddisfatto di come sta andando questa prima parte di stagione.

Inizialmente l’ex Sassuolo ha dovuto attendere per via dell’operazione affrontata durante l’estate. Successivamente, però, è emerso come anche con Chivu, dopo Inzaghi, il centrocampista non stia trovando spazio e minutaggio. La rosea rivela: “Tutti considerano questa stagione come la sua ultima in nerazzurro ma, se le cose dovessero precipitare, potrebbe chiedere di partire già a gennaio”.

In caso di partenza, l’Inter valuterebbe l’inserimento in rosa di un elemento con caratteristiche diverse: fisicità, strappo e capacità di agire nella posizione di Calha o al suo fianco in mediana. Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa di 24 anni, resta monitorato dalla dirigenza nerazzurra e potrebbe tornare d’attualità.

Resta però un altro obiettivo ben più ambizioso. Il vero sogno è sempre Manu Koné, giocatore chiave per Gasperini e ritenuto l’uomo capace di cambiare volto al centrocampo nerazzurro. Qualora in futuro la Roma si trovasse costretta a cedere il francese, i nerazzurri sarebbero pronti a tentare l’affondo.