Cambio tra i pali, torna Pepo Martinez dopo la tragedia del 28 ottobre

Josep Martinez sarà della partita questa sera quando l’Inter affronterà il Venezia a San Siro. Il portiere ha dato il via libera a Cristian Chivu per tornare in campo dopo la drammatica vicenda che lo ha coinvolto fuori dal rettangolo di gioco.

Come riporta il Corriere dello Sport, quella di stasera sarà una serata particolare per Martinez, che salvo imprevisti dell’ultimo momento tornerà a giocare dopo l’incidente del 28 ottobre in cui ha perso la vita un uomo di 81 anni. Per lo spagnolo sono state settimane durissime da affrontare.

Al momento non esiste ancora una ricostruzione definitiva di quanto accaduto, ma le prime indagini sembrerebbero escludere una responsabilità diretta del giocatore. Resta il fatto che dal punto di vista emotivo gestire una situazione simile non è affatto semplice.

Negli ultimi giorni l’ex Genoa è comunque apparso più tranquillo e il ritorno in campo rappresenterà sicuramente un aiuto. La possibilità di tornare a calcare il terreno di gioco gli permetterà di ritrovare la normalità dopo un periodo complicato.