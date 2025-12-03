TS – Esposito ritrova il Venezia tra dolci ricordi e un gol che manca da ottobre

L’ultima volta che Pio Esposito ha affrontato il Venezia conserva il ricordo dolce di una rete segnata in Serie B 2023/24, nel finale di quel campionato cadetto. Fu la prima occasione in cui mostrò l’esultanza con i muscoli in evidenza, quella pensata insieme a Hristov, come riporta Tuttosport.

Adesso spera di ripeterla, quell’esultanza, visto che il gol gli manca dal 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise del 21 ottobre, a parte le partite con la nazionale. Finora a San Siro ha segnato soltanto con la maglia azzurra. Oggi scenderà in campo per la sfida di Coppa Italia e con lui ci saranno diversi giocatori per un’Inter che si avvicina quasi allo sperimentale.

Thuram sarà al suo fianco in attacco, ma soprattutto ci saranno Josep Martinez tra i pali, Diouf sulla destra e Luis Henrique a sinistra, anche se bisogna tenere d’occhio Cocchi. Spazio anche per Frattesi, che è passato dal 37% di impiego dei minuti della scorsa stagione al 24% di questa annata. Opportunità pure per De Vrij, un altro che ha visto poco il campo fino a questo momento.