CdS – Inter vs Liverpool anche sul mercato. Nerazzurri provano la mossa “alla Sucic”

L’Inter prosegue nella ricerca di giovani talenti da aggiungere alla rosa per le stagioni a venire. Nel mirino c’è Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il profilo corrisponde perfettamente a ciò che cercano i dirigenti di viale della Liberazione: alto, forte nei duelli, bravo anche a far partire l’azione e soprattutto dotato di grande velocità. La concorrenza però non manca, con i media croati che parlano anche dell’interesse del Liverpool. L’exploit nella prima parte di stagione potrebbe spingere Ausilio ad accelerare per chiudere l’operazione già nelle prossime settimane, all’apertura della sessione invernale.

Secondo fonti croate, il club nerazzurro vorrebbe assicurarsi il gioiello dell’Hajduk e lasciarlo al club di Spalato in prestito fino a fine stagione, proprio come avvenne con Sucic e la Dinamo Zagabria un anno fa. Mlacic ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2029.