TS – Dumfries verso il rientro. Darmian preoccupa

La corsia destra dell’Inter resta un punto critico in questo momento della stagione. L’assenza contemporanea di Matteo Darmian e Denzel Dumfries continua a pesare, ma dagli aggiornamenti più recenti emergono indicazioni differenti sui tempi di recupero dei due esterni.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, per l’italiano ci sarebbe ancora fastidio fisico: il suo rientro dovrebbe slittare direttamente alla Supercoppa Italiana, allungando quindi i tempi di recupero e rendendolo indisponibile nel breve periodo.

Segnali più positivi, invece, arrivano per Dumfries. L’esterno olandese potrebbe anticipare il rientro e tentare di tornare a disposizione già per la sfida contro il Liverpool della prossima settimana, un appuntamento chiave per i nerazzurri.