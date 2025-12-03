TS – Dumfries verso il rientro. Darmian preoccupa
Situazione in evoluzione sulla fascia destra nerazzurra
La corsia destra dell’Inter resta un punto critico in questo momento della stagione. L’assenza contemporanea di Matteo Darmian e Denzel Dumfries continua a pesare, ma dagli aggiornamenti più recenti emergono indicazioni differenti sui tempi di recupero dei due esterni.
Stando a quanto riportato da Tuttosport, per l’italiano ci sarebbe ancora fastidio fisico: il suo rientro dovrebbe slittare direttamente alla Supercoppa Italiana, allungando quindi i tempi di recupero e rendendolo indisponibile nel breve periodo.
Segnali più positivi, invece, arrivano per Dumfries. L’esterno olandese potrebbe anticipare il rientro e tentare di tornare a disposizione già per la sfida contro il Liverpool della prossima settimana, un appuntamento chiave per i nerazzurri.