Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista a Repubblica toccando diversi temi legati al calcio italiano e al mercato. L’ex centravanti ha commentato innanzitutto il paragone tra Francesco Pio Esposito e lui stesso: «Succedeva anche ai miei tempi. Fai due gol e sei Boninsegna. È un giochino inutile, ciascuno è fatto a modo suo. La via per il successo è una sola: impegno, mentalità, cura del fisico. E niente scuse. Pio mi sembra sulla strada giusta».

L’attenzione di Vieri si è poi spostata su altri giovani talenti della Serie A: «Bonny è forte. Nico Paz ha classe. Non mi stupisce che il Real Madrid voglia riportarlo a casa». Inevitabile poi una riflessione sul mercato attuale delle punte, partendo dal suo trasferimento del 1999 quando l’Inter lo acquistò dalla Lazio per 90 miliardi di lire.

«Magari quei soldi li avessero dati a me! Il mercato delle punte ora è folle. Ronaldo il Fenomeno costerebbe 500 milioni. Per gli altri, dipenderebbe dal numero dei gol. Oggi gli attaccanti partecipano molto alla fase difensiva, ma quello che conta restano i palloni in rete», ha dichiarato Vieri analizzando l’evoluzione del calcio moderno.

Sulla corsa scudetto, l’ex bomber ha preferito mantenere la cautela: «È presto per dirlo. Sono tutte imperfette. Il Milan perde punti con le piccole, l’Inter con le grandi. Qualcosa hanno lasciato giù anche Roma, Napoli e Bologna. Ha ragione Allegri: lo capiremo a marzo». Per quanto riguarda la Champions League, Vieri ha espresso fiducia nelle squadre italiane: «L’Inter ha la rosa più ampia, ma tutte possono puntare ai play-off. Per la coppa, dico Bayern Monaco».