Bobo Vieri e le quattro partite che vorrebbe rigiocare

Christian Vieri ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera in un’intervista rilasciata a Repubblica. L’ex centravanti ha parlato di diverse esperienze, dal corso da allenatore fino alle partite che vorrebbe rigiocare.

Sul momento più bello della carriera, la risposta è stata netta: «Il primo allenamento, e ogni volta che ho giocato da allora. Non serve la Champions, basta il calcio». Ma se potesse tornare indietro, quali partite rigiocherebbe? Sono quattro gli incontri che vorrebbe rivivere: la finale di Champions del 1997 con la Juve, l’1-1 tra Fiorentina e Lazio del ’99, Inter–Lazio del 5 maggio 2002 e Corea del Sud-Italia ai Mondiali.