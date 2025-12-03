Pastorello: “L’Inter deciderà a fine stagione per i due difensori”

La situazione contrattuale di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij resta in sospeso. Entrambi i difensori dell’Inter hanno l’accordo in scadenza a giugno 2026 e il club nerazzurro ha scelto di rimandare ogni valutazione. A confermarlo è il loro agente Federico Pastorello, che in un’intervista a TMW ha fatto il punto sulla trattativa.

“La società con noi è stata chiara, prenderà una decisione solo alla fine della stagione”, ha spiegato il procuratore. “Ovviamente c’è chi sarà ancora libero di trattare il rinnovo e chi nel mentre avrà già firmato per qualche altro club, ma all’orizzonte non vedo decisioni già prese”. L’Inter si trova a gestire una situazione complessa, con cinque o sei elementi in scadenza che hanno segnato la storia recente del club.

“Qualcuno sarà ai saluti, qualcun altro rinnoverà. Noi siamo comunque abbastanza sereni, sappiamo che la società riprenderà i discorsi tra maggio e giugno”, ha aggiunto Pastorello. Nel frattempo, però, l’agente non resta fermo. “Noi facciamo il nostro lavoro che è quello di portare quante più opzioni ai calciatori e io farò così anche stavolta”, ha dichiarato, lasciando intendere che le alternative non mancheranno.

Nonostante questo, il legame con Milano resta forte. “Entrambi i ragazzi sono legatissimi all’Inter. De Vrij è alla sua ottava stagione in nerazzurro e anche Acerbi ha scritto pagine molto importanti della storia recente del club. A Milano stanno benissimo e non escludo nulla, ma se ne riparlerà a tempo debito”, ha concluso il manager.