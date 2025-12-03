Manna intercettato a Milano: il Napoli torna alla carica per Frattesi

Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato di gennaio per rafforzare il centrocampo, reparto messo a dura prova dai numerosi infortuni. Tra i nomi valutati dalla dirigenza azzurra figura anche quello di Davide Frattesi, attualmente in forza all’Inter.

Come riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Manna era ancora a Milano nella giornata di ieri, impegnato a sondare diverse opportunità. In cima alla lista dei desideri del club partenopeo resta Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. L’inglese classe 2005 ha giocato appena un minuto nell’ultima partita domenicale con i Red Devils, situazione che potrebbe aprire scenari di mercato.

L’ipotesi di un prestito accontenterebbe entrambi i club, ma il giocatore avrebbe già manifestato una certa resistenza all’idea di essere utilizzato come pedina di scambio. I contatti con l’entourage del calciatore sono stati riattivati nelle scorse settimane e la trattativa non è né completamente aperta né definitivamente chiusa. Il Napoli non dovrebbe nemmeno dover modificare le liste in caso di arrivo del giovane inglese, vista la sua età.

Oltre a Mainoo, restano sul tavolo altre alternative. Tra queste figura Magassa, anche lui militante in Premier League, e Frendrup che interessa da tempo ad Ausilio. La pista che porta a Frattesi, però, resta per ora solo una suggestione. Al momento nessuna di queste opzioni ha assunto contorni concreti: saranno valutate dal Napoli soltanto qualora l’obiettivo principale dovesse sfumare.