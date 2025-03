Ceccarini avverte l’Inter: “Bayern e Newcastle su Calhanoglu”

A poche ore dalla sfida contro il Napoli, giungono importanti voci di mercato che riguardano l’Inter e in particolare Hakan Calhanoglu. Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, nei confronti del centrocampista turco potrebbero giungere entro la prossima estate un paio di proposte importanti.

Sarebbero due i club sulle tracce di Calhanoglu: il Bayern Monaco, che già la scorsa estate ha effettuato dei sondaggi per l’interista, e il Newcastle. Nonostante la centralità del centrocampista nel gioco nerazzurro, la posizione dell’Inter potrebbe variare rispetto ad un anno fa. Questo in relazione dei numerosi infortuni accusati nell’ultima stagione che gli hanno impedito un rendimento regolare nel tempo.

Questa l’indiscrezione del giornalista: “L’Inter ha già comunicato il suo piano di rinnovamento. Qualche big del gruppo storico potrebbe partire. Tra questi c’è da monitorare il futuro di Calhanoglu, su cui si è riacceso l’interesse del Bayern Monaco. Un anno fa la trattativa poi non è decollata sia per la richiesta alta dei nerazzurri ma soprattutto anche per la volontà del giocatore di restare a Milano. Ora il discorso potrebbe riprendere quota in maniera concreta. Anche il Newcastle ha effettuato qualche sondaggio”.

Qualora l’Inter decidesse davvero di aprire alla cessione di Calhanoglu, chiaramente andrebbe ad intervenire con un investimento pesante in entrata. Tra i principali candidati a raccogliere l’eredità dell’ex Milan vi sono due profili dal campionato italiano: una pista italiana che porta a Samuele Ricci del Torino, con lo spagnolo Adrián Bernabé come alternativa dal Parma.