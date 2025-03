L’Inter Primavera è un martello: Topalovic decisivo allo scadere

L’Inter Primavera ha ottenuto questo pomeriggio un’importante vittoria contro la Fiorentina, schizzando momentaneamente in vetta alla classifica a pari punti con la Roma. Al Konami Youth Development Centre i nerazzurri hanno trionfato per 2-1 grazie ai gol di Mosconi e al rigore decisivo di Topalovic al 91′, superando proprio i viola in classifica con 58 punti. Ora la squadra di Zanchetta dovrà attendere il risultato della Roma, impegnata lunedì contro la Cremonese.

Partita che si è aperta con un’occasione per l‘Inter al 7′, quando un errore di Vannucchi ha favorito De Pieri, il cui tiro è stato respinto. La Fiorentina ha poi risposto con il palo di Rubino dopo un’incertezza di Zamarian. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno sfiorato il gol, con i portieri protagonisti: Zamarian su Caprini, l’estremo difensore viola su Lavelli.

Nella ripresa, l’Inter ha continuato ad attaccare con decisione. Dopo diversi tentativi, il vantaggio è arrivato al 63’ con Mosconi, bravo a finalizzare un assist di Berenbruch. La Fiorentina ha subito reagito e trovato il pareggio all’86’ con Rubino, abile a battere Zamarian con un gran tiro da fuori area. Quando il pari sembrava ormai certo, l’Inter ha guadagnato un rigore nei minuti di recupero per un fallo di Konan: decisivo Topalovic dagli 11 metri a regalare ai nerazzurri tre punti preziosi.