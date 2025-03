Nuova regola per i portieri: UFFICIALE la decisione dell’IFAB

L’unica vera novità emersa dal vertice IFAB (International Football Association Board) che si è tenuto quest’oggi a Belfast, riguarda sostanzialmente i portieri. L’organo che si occupa della modifica e innovazione delle regole del calcio ha deciso di introdurre una nuova norma significativa soprattutto per il ruolo dell’estremo difensore.

Come confermato anche da Fabrizio Romano, dalla prossima stagione la regola appena approvata dall’Ifab entrerà in vigore. Ecco di cosa si tratta: “L’IFAB approva una nuova regola per i portieri a partire dalla prossima stagione. Se il portiere trattiene la palla per più di 8 secondi, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria”.

Una norma di cui si parlava ormai da diverso tempo, introdotta per ridurre le perdite di tempo durante i match. Nonostante le grandi attese in merito, invece, nessuna modifica è stata apportata al protocollo Var che rimarrà invariato almeno per la prossima stagione.