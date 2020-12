Mercato – Inter, altro che abbondanza a centrocampo. Tuttosport scrive: “Scontato il colpo in entrata”

Avessimo trattato questo tema solo due mesi fa, proprio nelle battute finali del calciomercato estivo, sarebbe stato piuttosto strano parlare di necessità di intervento in entrata per il centrocampo dell’Inter. Una zona di campo in cui Antonio Conte può fare affidamento in questo momento su otto interpreti, anche se Matias Vecino è rimasto fuori dalle liste campionato e Champions League causa infortunio. Eppure, col ritorno al 3-5-2, l’allenatore leccese è stato costretto negli ultimi tempi a far ruotare con costanza solamente quattro calciatori: Barella, Vidal, Gagliardini e Brozovic.

Con il cambio di modulo, infatti, Conte ha lanciato innanzitutto una chiara dichiarazione a Christian Eriksen, mettendolo difatti alla porta di uscita escludendolo dal suo progetto sportivo. Stefano Sensi sta pian piano recuperando la condizione fisica, ma i tanti infortuni non lo hanno reso in questo inizio di stagione un calciatore su cui poter fare affidamento e andrà recuperato. Poi c’è Nainggolan, anche lui con qualche problema muscolare, ma soprattutto con la testa a Cagliari da qualche mese.

Infine, come dicevamo, lo stesso Vecino sul quale a gennaio il club si attende qualche importante offerta. Per questo motivo, secondo quanto scritto da Tuttosport, è scontato che l’Inter metta a segno un colpo in entrata a centrocampo per la prossima sessione, dando comunque priorità alle cessioni per liberare il club da ingaggi pesanti.

