Mercato – L’Inter vuole De Paul ad ogni costo: Pinamonti può essere la chiave

Leader, maturo e duttile: tre caratteristiche che fanno di Rodrigo De Paul il candidato perfetto per il centrocampo dell’Inter. Antonio Conte sembra essere stregato dalle qualità del calciatore argentino, nato da esterno d’attacco e col tempo trasformatosi in un vero e proprio incursore sulla mediana. Centrocampista totale, dotato di quella tecnica che in questo momento sta evidentemente mancando alla formazione interista, ma soprattutto di quella esplosività muscolare che il tecnico leccese considera indispensabile per i suoi uomini.

Dopo un lungo inseguimento che va avanti ormai da un paio di stagioni, la prossima finestra di mercato a gennaio potrebbe essere quella decisiva. Come ricordato da Tuttosport, l’Udinese chiede almeno 35 milioni per liberare l’argentino, dopo averne già rifiutati 25 la scorsa estate dallo Zenit. L’Inter, per convincere i friulani ad abbassare le pretese, vorrebbe inserire Andrea Pinamonti nell’operazione. L’attaccante classe 1999, riacquistato dai nerazzurri per 8 milioni più 12 di bonus dal Genoa, potrebbe infatti interessare ad un club attento alle plusvalenze come l’Udinese, oltre ad essere considerato un giovane prospetto per l’attacco.

