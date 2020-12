TS – Inter, testa a testa Giroud-Milik per l’attacco. Il francese ad un bivio col Chelsea

Il poker siglato da Olivier Giroud nell’ultimo impegno di Champions League del suo Chelsea in casa del Siviglia, potrebbe aver radicalmente cambiato il destino dell’attaccante a Londra. Il centravanti francese, che sembrava sul punto di dover andar via, si è infatti fissato metà dicembre come deadline per decidere se chiedere o meno la cessione in vista del mercato di gennaio. Qualora Frank Lampard dovesse concedergli più spazio in Premier League, l’ex Arsenal potrebbe infatti convincersi a restare.

A quel punto, nonostante Giroud sia il preferito di Conte, secondo Tuttosport l’Inter potrebbe tuffarsi alla ricerca di Milik. Il polacco, rispetto ai 6 milioni del francese, avrebbe costi d’ingaggio sicuramente inferiori, anche se il Napoli per liberarlo chiede comunque 18 milioni di euro. In tal caso, va detto, che il club nerazzurro potrebbe eventualmente compensare l’acquisto del centravanti con la società del presidente De Laurentiis con il ‘debito’ maturato nei propri confronti lo scorso gennaio in seguito al trasferimento di Matteo Politano.

