Inter-Bologna, le probabili formazioni: si rivede D’Ambrosio, Conte recupera Vidal

E’ sempre una gara insidiosa quella contro il Bologna che effettivamente negli ultimi anni ha messo di tanto in tanto l’Inter in difficoltà. Sinisa Mihajlovic, che in maglia interista ha fatto grandi cose da calciatore, riesce sempre a riservare qualche novità quando incrocia i nerazzurri ed è per questo motivo che Antonio Conte dovrà preparare come sempre nei minimi dettagli l’incontro di domani sera per evitare spiacevoli sorprese. Dovrebbero comunque esserci cinque per la formazione nerazzurra rispetto ai titolari di Champions, dal cambio degli esterni al riposo di Skriniar, Barella e Lautaro Martinez. Al loro posto vi saranno D’Ambrosio, Vidal e Sanchez. Lo ricordiamo: potrai seguire Inter-Bologna live e in esclusiva su DAZN. Attiva ora.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Bologna.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER BOLOGNA

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio. All. Mihajlovic.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<