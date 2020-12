GdS – L’ennesima rimonta di Brozovic: così ha convinto Conte a puntare ancora su di lui

L’esperienza di Marcelo Brozovic all’Inter è destinata a continuare. Come molti di voi ricorderanno, la sua avventura sembrava quasi essere giunta al capolinea quando lo scorso luglio il calciatore si era presentato in un ospedale di Milano con un amico ferito, arrivando a litigare animatamente con medici e forze dell’ordine. Episodio che aveva addirittura fatto seguito al ritiro della patente e che comprensibilmente aveva creato più di un imbarazzo in seno alla dirigenza nerazzurra.

Proprio per questo motivo nell’ultimo giorno del calciomercato estivo l’Inter aveva quasi messo a segno lo scambio alla pari con Paredes del Paris Saint Germain, poi saltato sul finale. Proprio come era avvenuto nel gennaio 2018 quando con Luciano Spalletti in panchina Brozovic aveva litigato con l’intera tifoseria ed era pronto al trasferimento al Siviglia, salvo poi essere bloccato all’imbarco del volo per la Spagna a causa di mancanza di alternative in quel centrocampo nerazzurro.

Da lì la nuova vita del croato che, dopo essere partito indietro nelle gerarchie, è riuscito conquistare nuovamente la fiducia di Antonio Conte nel ruolo da regista in cui proprio Spalletti lo aveva inventato negli ultimi sei mesi della stagione 2017/18. C’è soprattutto un dato impressionante che stamattina ha sottolineato La Gazzetta dello Sport, vale a dire la percentuale dell’87,3% che corrisponde ai passaggi riusciti da Brozovic nella metà campo offensiva dell’Inter in campionato. Numeri e atteggiamenti che hanno convinto l’allenatore leccese ad affidargli ancora una volta le chiavi del centrocampo nerazzurro.

